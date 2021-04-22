Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город», которую исполнял уроженец Черниговской губернии Российской империи Марк Бернес еще в 1939 году. Видео с исполнением появилось на YouTube-канале артиста 22 апреля

«Это не люди, а свиньи»: в сети появилось видео из самолета после полета украинцев © СС0, pixabay

«Очень душевно получилось», «Просто бальзам для ушей», «Русификация Тилля идет по плану», «Скоро будет украинизация», «Дед у нас с концами прописался?», «Дайте ему уже паспорт», — написали пользователи.

Фан-сообщество Rammstein в соцсетях сообщило, что кавер-версия на песню Никиты Богословского и Евгения Долматовского в исполнении Лидеманна станет саундтреком к фильму «Девятаев». Лента Тимура Бекмамбетова готовится к прокату, она расскажет зрителям о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, бежавшего из немецкого плена на немецком же самолете.

Пока представители картины официально не подтвердили эту информацию.

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн давно проявляет интерес к русскому языку. Его преподавали в школах в ГДР, где музыкант учился и рос. Уже в статусе звезды артист часто хорошо отзывался о России и периодически что-то говорил по-русски на концертах. У Rammstein даже есть песня Moskau, где припев звучит на русском языке.

Кроме того, музыканту долгое время приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая поет и говорит по-русски.