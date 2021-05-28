Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.
Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.
«Он не вставал ни на ту ни на другую сторону, предложил: давайте разбираться, давайте создадим комиссию-перекомиссию, сядем за стол переговоров… Собственно, как делают западники, когда их союзники или клиенты попадают в аналогичные ситуации, хотя в последнее время западники даже этого не делают», — пояснил эксперт.
Кочетков отметил, что хотя канцлер Австрии призвал не спекулировать на теме российского участия в этом вопросе, но спекулировать Запад на этом все равно будет, потому что «у них работа такая».
Насколько правомерно было проводить такую операцию со стороны белорусских спецслужб — это вопрос для дискуссии, но в любом случае они на чужую территорию не вторгались, в отличие от американского ЦРУ или израильского «Моссада», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.