«Большим вдохновителем для Татьяны является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты. В будущем она мечтает создать мощную женскую политическую партию», — такой комментарий о победительнице опубликован на сайте Mrs. Ukraine International.
Сама Ровная заявила, что победа для нее только первый шаг, в будущем она намерена создать свою «мощную женскую политическую партию», которая «предоставит Украине новые возможности для развития и процветания».
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В настоящее время Татьяна Ровная получает третье по счету высшее образование. В этот раз в области государственного управления, два предыдущих — психологическое и юридическое. В браке женщина уже 16 лет, вместе с мужем воспитывает троих детей.
Ранее состоялся конкурс Ms. Ukraine World International, где также выбрали самую красивую замужнюю украинку.