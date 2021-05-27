Самую красивую украинку среди замужних выбрали в Киеве в рамках конкурса Mrs. Ukraine International. Победительницей стала 33-летняя психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная. Информация об этом 27 мая появилась на сайте мероприятия

«Большим вдохновителем для Татьяны является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты. В будущем она мечтает создать мощную женскую политическую партию», — такой комментарий о победительнице опубликован на сайте Mrs. Ukraine International.

Скрипка заявил, что песню «Весна» «Воплям Видоплясова» навязала Москва © Олег Скрипка/Инстаграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДАНИЛЕЦ ИЗ «КРОЛИКОВ» ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ.

В настоящее время Татьяна Ровная получает третье по счету высшее образование. В этот раз в области государственного управления, два предыдущих — психологическое и юридическое. В браке женщина уже 16 лет, вместе с мужем воспитывает троих детей.

Ранее состоялся конкурс Ms. Ukraine World International, где также выбрали самую красивую замужнюю украинку.