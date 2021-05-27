Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что песню «Весна» 1997 года Украине навязала Москва. Таким образом музыкант высказался в интервью «КП в Украине», вышедшем 27 мая

По его словам, в то время в шоу-бизнесе доминировала Москва, поэтому музыканты с Украины беспрекословно выполняли все, что им говорили в России. Песня вскоре стала хитом, что сегодня музыкант объясняет магнетизмом написанных им мелодии и текста.

«У "Весны" простая форма. Я понял гипнотичность народной песни, ее трансовость. Люди выходили в поле и вводили себя в состояние транса, чтобы не было тяжело работать, и они сочиняли такие композиции. На сегодняшний день современная музыка вся такая. Я это каким-то образом понял еще тогда», — похвастался Скрипка.

Кстати, в 2006 году Скрипка уже рассказывал о том, как коллективом выбиралась титульная песня «Музыки», тогда ни о каких «московских деятелях» и давлении России речи не шло:

«Песня "Весна" стала хитом независимо от нас. Мы выпустили сингл с четырьмя песнями и провели общественный опрос, какая из песен может быть лучшей. Лично я находился между "Глубиною" и "Весною". А Шуре, басисту, больше нравилась "Музыка", но он тоже колебался. Полгода просуществовал этот сингл, и за это время мы поняли, что люди больше реагируют на "Весну". Тем более что в слово "Весна" вложен не политический смысл, а социальный, который передает настроения нашего времени».

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Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.