Певец Борис Моисеев, перенесший в декабре 2010 года инсульт, впервые за долгое время появился на публике, посетив 50-летний юбилей исполнительницы Кристины Орбакайте. Фото с праздника появилось на странице Моисеева в Instagram 26 мая

«Юбилей Кристины Орбакайте // 25.05.2021; Москва», — подписал фото певец.

«Борис — борись!!!!», «Почаще выходите в люди, мы хотим вас видеть», «Боря, возвращайся!», «Записывайте новые песни, мы их очень ждем!», «Боря, а говорят, ты ласты заворачиваешь», — написали в ответ подписчики артиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СТРАНА КРЫС»: ДАНИЛЕЦ ИЗ «КРОЛИКОВ» ПРЕДСКАЗАЛ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ.

В марте Борису Моисееву исполнилось 67 лет, по информации СМИ, за последние 10 лет певец перенес уже два инсульта, после которых частично утратил речевые функции.

О состоянии артиста регулярно высказываются его уже бывшие коллеги. Так, в 2020-м продюсер Андрей Разин заявил, что Моисеев пребывает в беспамятстве, а музыкальный критик Сергей Соседов утверждал, что, когда в последний раз виделся с певцом, тот уже с трудом передвигался.

Позже эту информацию опровергла исполнительница Азиза, заявившая, что в посторонней помощи Моисеев не нуждается, а «его мышление все такое же ясное, и ему могут позавидовать многие другие, более молодые звезды».