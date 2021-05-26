Певица украинского происхождения Лолита Милявская снялась в купальнике, расцветкой напоминающем радугу, и пожаловалась, что этот некогда добрый символ детства и дружбы сегодня настолько извратили, что с этим срочно нужно что-то делать. Соответствующий пост артистка выложила 25 мая в Instagram

«Сколько же безумных или играющих в это… Уже все, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл (пластинка с большим количеством пупырышек, которые нужно «лопать». — Ред.) и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ», — сказала Милявская.

Украинских олимпийцев оденут китайцы © vokrugsveta.ua

«Маразм крепчает с каждым годом», «Хочу стать популярным только для того, чтоб вот также издеваться потом над теми, кого бомбит с любой мелочи, аплодисменты стоя», «Как я тебя понимаю», — написали пользователи.

Последний комментарий, кстати, оставил коллега и друг Лолиты певец Стас Костюшкин. А вот украинские подписчики артистки призвали ее к другой «акции».

«Я думаю, у них там на верхах бомбанет, когда вы сделаете концерт каких-нибудь старинных украинских песен», — написал один из фоловеров Милявской.

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Лолита Милявская — уроженка Мукачево Закарпатской области. Впервые о ней заговорили, когда певица стала участницей кабаре-дуэта «Академия» совместно с Александром Цекало. Артистов связывали не только рабочие, но и семейные отношения.

Позже дуэт распался, как и семья, артисты живут каждый своей жизнью. Цекало сейчас женат в четвертый раз, а Милявская свободна, ее пятый брак распался в 2020 году.