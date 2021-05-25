Существует четыре варианта развития событий по Донбассу, которые широко обсуждаются среди местных жителей, и при обсуждении которых социология может оценить настроения людей. Об этом рассказал известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Денис Пушилин заявил, что республика после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

Первый из возможных вариантов заключается во вхождении Донбасса в состав РФ, второй вариант предполагает усиление самостоятельного статуса Донбасса, третий вариант подразумевает выполнение Минских соглашений и возвращение в состав Украины на правах особого статуса, а четвертый вариант состоит в возвращении на правах обычных областей, констатировал эксперт.

«Все, пока мир больше ничего не придумал. Но и ни на шаг не продвинулся. Минский процесс не работал, не работает и работать не будет. Это политический саботаж, растянувшийся на 7 лет. И пытать Донбасс этими вопросами аморально. Какой бы мы конструкт сейчас не создавали, у человека должна быть ясность. Ну полгода ты можешь жить в неопределенности, ну год. Но за 7 лет за счет Донбасса не решать вопросы», — категоричен Копатько.

Сейчас жители Донбасса больше всего хотят решения вопроса безопасности, политической определенности и экономических проблем, а когда их просят потерпеть или сделать что-то еще, то это как минимум аморально, заключил собеседник издания.

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