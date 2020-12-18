Что сейчас является главным для жителей Донбасса, рассказал социолог Евгений Копатько в 13-м выпуске спецпроекта «Донбасс: минский процесс»

Насколько сейчас актуален вопрос идеологии для Донбасса и угрожает ли чем-то Украине распространение российских паспортов в регионе? Социолог Евгений Копатько обсудил эти вопросы в студии вместе с политологом Денисом Денисовым и ведущим издания Украина.ру Романом Гнатюком.

Кроме того, в выпуске постарались дать ответ, что сейчас важнее всего для жителей Донбасса.

Пушилин: Русский мир стал объединяющим фактором для Донбасса © из личного архива Дениса Пушилина Денис Пушилин объявил о создании платформы идеологического устройства ДНР. По словам Пушилина, ценности и традиции населения Донбасса должны быть всесторонне объяснены, определены и отражены в культурно-исторической доктрине, которая получит название «Русский Донбасс».

Глава ДНР подчеркнул, что на основе нового программного документа будет выстраиваться вся работа органов государственной власти.