Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала журналистам, что была невольным свидетелем не только брака артистки с исполнителем Филиппом Киркоровым, но и по-настоящему роковых отношений Примадонны. Соответствующий эфир телеканала НТВ появился на днях на YouTube

Дороднова вспомнила, что пришла работать к Пугачевой через два года после того, как артистка вышла замуж за кинорежиссера Александра Стефановича. Он стал вторым мужем Примадонны, и эти отношения, заявила домработница, она считает самой большой ошибкой своей работодательницы.

По словам Дородновой, Стефанович пользовался Пугачевой, как хотел, в том числе и жил за счет певицы. Домработница заявила, что главную роль для режиссера играли деньги его знаменитой супруги, а сам от только паразитировал и хвастался, что сделал из жены звезду.

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Вспомнила Дороднова и о другом браке Пугачевой: с третьим мужем певицы, концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. О нем домработница не отозвалась плохо, но рассказала историю, как артистка с ним поссорилась и позвала Дороднову гулять. То время женщина назвала одним из самых счастливых в своей жизни.