Житель Житомира Олег Гаврилов, который служит в Национальной гвардии, приобрел в местном магазине колбасу, в итоге таившую в себе необычную начинку в виде останков крысы. Соответствующий пост мужчина выложил в Facebook 18 мая

«Это просто позор! Я военный, много чего видел в жизни, поверьте, но колбасу с крысиными лапами впервые вижу!! Колбаса фирмы "Гармаш", купили и уже дома тупо офигели от того, что было внутри. Нас на фронте таким не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, за кого они нас держат??? Просто за животных. Они за это ответят, даю слово. Люди, никогда не покупайте эту колбасу, если не хотите травануться!» — написал Гаврилов.

«Только села поесть и аппетит пропал надолго. Давно отказались от колбасной продукции и теперь понимаю, что не зря!», «П**дец! Уголовное дело на производителя надо заводить!», «Да хватит уже всякую хрень выставлять про колбасные изделия этой фирмы!!!!! Почему каждое липовое видео с находкой чего-то инородного в колбасе выглядит несуразно. Колбаса надрезается чуть ли не с середины, такое ощущение что прям знают в каком месте резать, чтоб что-то найти», «Х**овый фейк и артисты слабые. Нога в колбасе была бы слипшаяся с фаршем. Видно, что она подложена туда отдельно», — отреагировали на пост пользователи сети.

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В продуктах, продающихся в украинских магазинах, все чаще стали находить необычные компоненты в виде плесени, останков животных, микросхем и прочих «добавок». Обычно такие находки попадаются в хлебе и колбасных изделиях.