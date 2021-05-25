Украинская телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России, 24 мая поделилась в интервью изданию «Собеседник» планами на переезд в другую страну. По словам знаменитости, творчество ее мужа певца Влада Топалова в РФ не оценили

«Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел», — сказала Тодоренко.

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«У меня в России очень интересная работа, я очень люблю Москву. Сейчас мы снова отправляемся путешествовать по России с проектом "Орел и решка", осенью я запускаю свой образовательный подкаст, а к своему дню рождения, 14 июня, выпускаю клип на свою песню», — рассказала ведущая.

Тодоренко уточнила, что желание петь у нее было давно, просто на это хватало времени, а теперь оно появилось. По словам артистки, многие ее поклонники еще не в курсе ее возможностей, поэтому она намерена удивлять.

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Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».