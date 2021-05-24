Сын украинской певицы Софии Ротару, гражданин РФ Руслан Евдокименко похвастался перед подписчиками своей собакой, прикрыв гениталии животного на снимке так, как обычно делают мамы младенцев. Соответствующий пост мужчина разместил в сториз Instagram 23 мая

Евдокименко показал, как его пес породы бишон фризе по кличке Джимми валяется в постели, при этом пах животного прикрыл стикером в виде клубники.

Отдельные пользователи заметили, что так обычно делают со своими грудничками свежеиспеченные мамы, другие пояснили, что социальная сеть банит всех, кто демонстрирует гениталии, поэтому лучше не рисковать даже в случае с собакой.

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Руслан Евдокименко — единственный сын Ротару и ее уже покойного мужа — артиста Анатолия Евдокименко. Двое внуков исполнительницы София и Анатолий живут в США.