Евдокименко показал, как его пес породы бишон фризе по кличке Джимми валяется в постели, при этом пах животного прикрыл стикером в виде клубники.
Отдельные пользователи заметили, что так обычно делают со своими грудничками свежеиспеченные мамы, другие пояснили, что социальная сеть банит всех, кто демонстрирует гениталии, поэтому лучше не рисковать даже в случае с собакой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЫН СОФИИ РОТАРУ СЛУЧАЙНО ЗАСВЕТИЛ РЕАЛЬНУЮ ФАМИЛИЮ МАТЕРИ.
Руслан Евдокименко — единственный сын Ротару и ее уже покойного мужа — артиста Анатолия Евдокименко. Двое внуков исполнительницы София и Анатолий живут в США.