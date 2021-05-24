Украинская певица Ани Лорак на днях выложила в Instagram публикацию, посвященную российскому исполнителю Филиппу Киркорову, который когда-то продюсировал на «Евровидении» ее саму, а в этом году повез на конкурс молдавскую вокалистку Наталью Гордиенко

«С волнением вспоминаю наш 2008-й, будто это было вчера. Тогда вся наша команда завоевала золотое серебро. Конкурс — это всегда вызов, а лучшие качества проявляются именно в таких экстремальных условиях. Сегодня поддерживаю свою dream team во главе с Филиппом Киркоровым», — написала Лорак.

Ее украинские подписчики восприняли пост певицы как предательство своей родины, впрочем, досталось и Киркорову, который, кстати, имеет статус Народного артиста Украины.

«А могла бы поддержать Украину… Но это уже совсем другая история», «А то, что Лорак с Украиной, она забыла», «Киркоров не дал ни одного балла для Украины от Молдовы. Но для России дал аж 12 баллов. А зрители Молдовы дали 10 балов Украине. В итоге оценки от жюри не являются объективными. Но зрителей не обманешь… Вопрос: Киркоров точно Народный артист Украины?», «Филипп Киркоров Народный артист трех стран, но почему только Украина задаёт странные вопросы?» — отреагировали пользователи.

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Киркоров и Лорак не только сотрудничают по работе, но и дружат. Певец крестил дочь исполнительницы Софию Нлчаджиоглу. Кроме того, он продюсировал украинскую артистку на «Евровидении» в 2008 году, тогда Лорак заняла второе место.

В нынешнем году Киркоров привез на международный конкурс представительницу Молдавии Наталью Гордиенко. Певица представляла Молдову с песней Sugar и заняла 13-е место.