Против Белоруссии западные страны могут ввести санкции из-за ареста активиста Романа Протасевича и экстренной посадки самолета, однако белорусское государство ни за что не поддастся на такой шантаж, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политолог Алексей Дзермант

Белоруссия все равно будет отстаивать свое право защищаться от попыток свергнуть власть, уничтожить государство, и Запад в данном случае ничего не получит, полагает политолог.

«И раньше мы переживали, может, не такое, но аналогичное, и Беларусь не поддается на подобные давление и шантаж», — сказал Дзермант.

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Посадка Протасевича: Лавров вспомнил случай с журналистом издания Украина.ру © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».