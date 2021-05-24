Участники украинского коллектива Go_A, занявшие на «Евровидении-2021» пятое место, вернулись на Украину. Кадры появления музыкантов в аэропорту Борисполь 23 мая опубликовали «Общественные новости» в Twitter

«Мы уставшие, но довольные. Очень крутая поездка, много впечатлений. Мне кажется, у нас все вышло… Когда судьи голосовали, нам было немного обидно, а когда проголосовали люди, мы поняли, что это то, что нам нужно. Мы в принципе делаем музыку для людей… Кто-то говорит, что пятое место — это не клево, но я считаю, что у нас все идеально вышло», — оценила результаты группы солистка Екатерина Павленко.

До України повернувся гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні pic.twitter.com/4MKua0b44M — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 23, 2021

​ МИД Украины ищет шеф-поваров для популяризации национальной кухни © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

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Павленко рассказала, что в ближайших планах у Go_A — «делать музыку» и концертная деятельность. Первое выступление коллектив уже анонсировал, оно состоится в столице 30 мая, в день Киева.