В целом «Большая семерка», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, намерена отказаться от угольной энергетики к 2030 году.
Такому решению предшествовали двухнедельные споры министров окружающей среды и энергетики стран G7.
В частности, Япония, которая является одним из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики по всему миру, выразила обеспокоенность в связи с тем, что после прекращения ассигнований G7 эту нишу займет Китай, чьи угольные электростанции технологически превосходят японские.
Уже сейчас понятно, что отказ от угля и переход к «зеленой» энергетике стал частью стратегии ЕС по защите своих рынков.
В частности, ряд товаров, произведенных в странах, где законодательство в сфере энергетики менее жесткое — например, используются угольные ТЭС — для продажи в ЕС допускаться не будут.