Углеродный налог на импорт в страны Евросоюза распространят на ввоз стали, железной руды, цемента и удобрений, сообщает The Financial Times 17 мая со ссылкой на еврочиновников

Экспорт стали и руды — один из главных источников валютных поступлений на Украину наряду с экспортом зерновых. Его ограничение серьезно ударит по украинской экономике.

«На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе железной руды, стали, цемента и удобрений, и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе», — пишет издание.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

В конце 2019 года Европейская комиссия представила план Green Deal по превращению Евросоюза в «климатически нейтральную» территорию к 2050 году.

В рамках Green Deal ЕС введет углеродный налог на импорт продукции из стран, в которых регулирование выбросов углерода менее строгое.

Это затронет и украинскую продукцию, для производства которой среди прочего используется электричество, произведенное «грязными» угольными теплоэлектростанциями.