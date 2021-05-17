Экспорт стали и руды — один из главных источников валютных поступлений на Украину наряду с экспортом зерновых. Его ограничение серьезно ударит по украинской экономике.
«На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе железной руды, стали, цемента и удобрений, и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе», — пишет издание.
Как уточняется, детальные предложения по параметрам углеродного налога Еврокомиссия намерена озвучить в июле.
В конце 2019 года Европейская комиссия представила план Green Deal по превращению Евросоюза в «климатически нейтральную» территорию к 2050 году.
В рамках Green Deal ЕС введет углеродный налог на импорт продукции из стран, в которых регулирование выбросов углерода менее строгое.
Это затронет и украинскую продукцию, для производства которой среди прочего используется электричество, произведенное «грязными» угольными теплоэлектростанциями.