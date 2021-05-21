Лексус утверждает, что представился Зеленскому мэром Киева Виталием Кличко, от имени которого заявил, что подумывает об уходе со своего поста из-за постоянного давления руководства страны, но прежде хочет посоветоваться с главой государства.
«Я устал терпеть это. Давление ваше… Вы меня пытаетесь унизить публично всячески», — сказал «Кличко» Зеленскому.
Лексус отметил, что звонил главе украинского государства после полуночи, поэтому застал его врасплох и на неожиданное признание липового мэра столицы тот сонным голосом опроверг попытки унижения Кличко и предложил обсудить его решение утром, возможно согласившись на личную встречу.
Пранкер рассказал, что этот звонок он сделал давно, а опубликовать решил только после пресс-конференции Зеленского, которую он провел 20 мая. Там в ходе разговора с журналистами лидер страны сказал, что Кличко постоянно звонит ему и требует встречи.
«Не всегда Зеленский говорил именно с Кличко. Мы достали из своего архива один из таких звонков, во время которого мэр Киева сообщает президенту о своем скором увольнении», — сообщил Лексус.
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Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Кличко просил не увольнять его с поста мэра Киева, но чиновник «очень неправильно» себя ведет. Мэр украинской столицы, в свою очередь, опроверг слова о своих постоянных звонках президенту, как и просьбы об увольнении, предположив, что Зеленский его с кем-то перепутал.