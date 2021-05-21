Российский блогер и пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись разговора 20 мая опубликовал YouTube_канал «Октагон»

Превысил полномочия: Кличко рассказал о причинах конфликта с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко

«Я устал терпеть это. Давление ваше… Вы меня пытаетесь унизить публично всячески», — сказал «Кличко» Зеленскому.

Лексус отметил, что звонил главе украинского государства после полуночи, поэтому застал его врасплох и на неожиданное признание липового мэра столицы тот сонным голосом опроверг попытки унижения Кличко и предложил обсудить его решение утром, возможно согласившись на личную встречу.

Пранкер рассказал, что этот звонок он сделал давно, а опубликовать решил только после пресс-конференции Зеленского, которую он провел 20 мая. Там в ходе разговора с журналистами лидер страны сказал, что Кличко постоянно звонит ему и требует встречи.

«Не всегда Зеленский говорил именно с Кличко. Мы достали из своего архива один из таких звонков, во время которого мэр Киева сообщает президенту о своем скором увольнении», — сообщил Лексус.

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Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Кличко просил не увольнять его с поста мэра Киева, но чиновник «очень неправильно» себя ведет. Мэр украинской столицы, в свою очередь, опроверг слова о своих постоянных звонках президенту, как и просьбы об увольнении, предположив, что Зеленский его с кем-то перепутал.