Оказалось, что меняет место жительства Бузова для того, чтобы лично принимать участие в отборе конкурсантов белорусской версии шоу X-Factor. В первом сезоне этого проекта артистка будет одним из наставников.
«Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу "X-Factor". Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем», — написала Бузова.
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Где именно и как долго будет жить артистка в Белоруссии, она не уточнила, как и не назвала дату переезда. Кроме Бузовой наставниками шоу станут рэпер из Гомеля Серега, белорусский исполнитель Руслан Алехно и российский музыкальный критик Сергей Соседов. Кастинги проекта пройдут в Минске с 20 по 28 мая.