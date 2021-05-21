Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в Instagram, что переезжает в Белоруссию. Соответствующая запись появилась на странице артистки 21 мая

Лижите, не стесняйтесь: многодетная украинская ведущая показала, как правильно есть мороженое © Ольга Фреймут/Инстаграм

«Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу "X-Factor". Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем», — написала Бузова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРАНКЕР ЛЕКСУС ДОЗВОНИЛСЯ ДО ЗЕЛЕНСКОГО ОТ ЛИЦА КЛИЧКО.

Где именно и как долго будет жить артистка в Белоруссии, она не уточнила, как и не назвала дату переезда. Кроме Бузовой наставниками шоу станут рэпер из Гомеля Серега, белорусский исполнитель Руслан Алехно и российский музыкальный критик Сергей Соседов. Кастинги проекта пройдут в Минске с 20 по 28 мая.