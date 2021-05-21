Российский телеканал СТС, находящийся под украинскими санкциями, покажет сериал украинской студии «Квартал 95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. СТС уже анонсировал новый многосерийный фильм на своей Instagram-странице 20 мая

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского от лица Кличко — видео © Facebook, Віталій Кличко

«Любящая пара вынуждена прожить два месяца, не расставаясь ни на минуту. Готовы ли их отношения к такому испытанию?» — говорится в публикации СТС.

В записи телеканала уточняется, что премьера 16-серийной лирической комедии о супругах, оказавшихся на карантине, состоится 7 июня.

Режиссером проекта выступил актер из Запорожья Руслан Ханумак, он же и сыграл главную роль, его экранную жену сыграла киевлянка Дарья Рыбак.

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Ранее громкий скандал на Украине произошел из-за продажи сериала «Папик» «Квартала 95» российскому каналу СТС, который находится под украинскими санкциями.

Радикально настроенные граждане страны возмутились, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.

Позже сценарист студии и первая леди Украины Елена Зеленская сравнила «Папика» с квартирой, которую кому-то не тому продали ваши покупатели, а в сделке обвиняют вас.

При этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отреагировавший на известие, отметил, что в Россию продается большое количество украинских сериалов и программ, но пока в стране «не существует закона, запрещающего продавать такую продукцию».