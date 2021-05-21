Налоговая служба РФ начала ликвидацию компании украинской певицы Ани Лорак. Причина закрытия «Ани Лорак Продакшн» - юридический адрес фирмы не соответствует фактическому, 21 мая сообщает «КП в Украине»

«История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом — на самом деле очень распространенное явление. И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных. Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться», — пояснил ситуацию юрист Михаил Алексеев.

Лорак заподозрили в уходе от налогов — СМИ © Ани Лорак/Инстаграм

В отдельных СМИ уже появились заявления о том, что история с фирмой певицы «попахивает заказным душком», так как налоговики взялись за нее после того, как в эфире программы «Судьба человека» она обвинила продюсера Константина Меладзе в харассменте. Якобы он предлагал ей продвижение по карьерной лестнице взамен на «неуставные» отношения.

Другие украинские издания пишут, что закрытие «Ани Лорак Продакшн» было предсказуемо и даже сама артистка этого хотела, ведь в таком случае она будет чиста перед законом, несмотря на активное сокрытие налогов.

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ООО «Ани Лорак продакшн» было зарегистрировано 24 сентября 2015 года, основной вид деятельности — работа в области исполнительских искусств. Это не единственное предприятие, зарегистрированное на украинскую артистку в России, есть еще действующее ИП «Куек Каролина Мирославовна».

К слову, после скандала, разгоревшегося на основе слов Лорак о Меладзе, певица извинилась перед продюсером, заявив, что журналисты, «как всегда, все перекрутили и извратили», а она относится к композитору «с уважением и любовью».