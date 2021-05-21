Дочь легендарного советского актера Андрея Миронова Мария возмущена решением Минкульта Украины внести ее в черный список страны, не понимая, как она, имеющая украинские корни и не посещавшая Крым, могла впасть в немилость. Соответствующий пост актриса разместила в Instagram 20 мая

В четверг, 20 мая, Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) пополнило черный список артистов из РФ, которым запрещен въезд в страну.

Украинский Минкульт назвал новые «угрозы» российской культуры © из открытых источников Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать, "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена», — напомнили в Минкульте.

«Друзья, вы серьезно???!!!!! Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и Вдруг… узнаю, что меня объявили Угрозой Национальной безопасности Украины!!!!Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! За ЧТО???!!!!??? Я на четверть ваша!!! В Крыму не Была!!! Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! РОдные, что вы творите!!!!!!!!! Володя Зеленский, остановись!!» — отреагировала Миронова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

Итого в черном списке Украины сейчас 192 фамилии артистов из РФ, кому запрещен въезд на территорию страны.

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Мария Миронова — дочь легендарного артиста Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой.

Ранее Минкульт Украины пополнил список лиц, угрожающих нацбезопасности государства, фамилиями пятерых певцов из «Хора Турецкого», основателя рок-группы «Крематроий» Армена Григоряна, актрисы, известной по сериалу «Ольга», Розы Хайруллиной и певицы Алены Апиной.