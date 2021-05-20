«Это (Украина. — Ред.) большая страна с красивыми людьми, как я могу видеть. Я могу сказать только одну вещь: "Слава Украине!"» — сказал один из участников коллектива, а его коллеги подтвердили, что тоже многое знают об украинском народе и его родине.
Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» изначально использовался украинскими националистами, членами ОУН и УПА* в начале Второй мировой войны.
- После Майдана в 2014 году приветствие снова вошло в украинский обиход и стало почти повсеместной проверкой на «патриотичность», а в 2018-м фраза стала официальным приветствием в украинской армии и полиции.
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The Roop — литовская поп-рок-группа из Вильнюса, созданная в 2014 году, в состав коллектива входят Вайдотас Валюкявичюс, Робертас Баранаускас и Мантас Банишаускас.
Помимо литовцев, в финал после первого полуфинала «Евровидения-2021» прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.
Второй полуфинал «Евровидения» пройдет в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.
- *Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.