Один из участников группы The Roop, которая представляет Литву на песенном конкурсе «Евровидение-2021», во время общения с журналистами телеканала «UA: Перший» на днях проскандировал лозунг украинских националистов

«Это (Украина. — Ред.) большая страна с красивыми людьми, как я могу видеть. Я могу сказать только одну вещь: "Слава Украине!"» — сказал один из участников коллектива, а его коллеги подтвердили, что тоже многое знают об украинском народе и его родине.

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После Майдана в 2014 году приветствие снова вошло в украинский обиход и стало почти повсеместной проверкой на «патриотичность», а в 2018-м фраза стала официальным приветствием в украинской армии и полиции.

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The Roop — литовская поп-рок-группа из Вильнюса, созданная в 2014 году, в состав коллектива входят Вайдотас Валюкявичюс, Робертас Баранаускас и Мантас Банишаускас.

Помимо литовцев, в финал после первого полуфинала «Евровидения-2021» прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.

Второй полуфинал «Евровидения» пройдет в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.