Оперная певица Мария Максакова, проживающая в Киеве, поделилась с поклонниками волнующим событием из своей жизни - встречей с мужчиной, которого она «любит с 1988 года» - российским исполнителем, народным артистом Украины Александром Малининым. Соответствующий пост на странице артистки появился 19 мая

«В Днепре жизнь бьет ключом! Сейчас закончу репетицию и пойду слушать "Напрасные слова" в исполнении короля романса Александра Малинина, которого люблю с 1988 года!» — написала Максакова, прикрепив к публикации совместное фото с Малининым.

«Зарабатывает в России и Украине, а семья предпочитает Лондон и Германию! Талант, но от детей отказываться???? Патриот во всем, и дети патриоты», «А мы пойдем слушать Малинина завтра в Харькове», «Народ, а что, карантин сняли и границы открыли? Малинин-то как концерты дает в Украине?», «Не могу абстрагироваться от Малинина-человека, поэтому противен и как артист. Увы…», «Каблук», «Вечно слюнявый рот, когда поет. Просто отвратительно!», «Тряпка этот Малинин, отказался от своей дочери», — написали пользователи о певце.

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Подписчики Максаковой вспомнили об истории, когда Малинин судился с бывшей женой певицей Ольгой Зарубиной. Женщина обвиняла артиста в неуплате алиментов на их общую дочь Киру. От ДНК-теста исполнитель отказался, и, по словам Зарубиной, назвал их с дочерью «проходимками, нищебродками и бомжами».

Мать и дочь уверены, что на такое поведение Малинина сподвигла его нынешняя, третья жена Эмма Малинина, владелица клиники анализов в Мюнхене.

К слову, большинству российских артистов запрещен въезд на Украину по политическим соображениям, а Филиппа Киркорова, который так же как и Малинин, является народным артистом Украины, в стране даже предложили лишить этого статуса.