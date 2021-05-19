Звезда с одесскими корнями Маша Распутина рассказала, что в детстве тяжело болела и постоянно лежала в больницах, где врачи говорили, что она не жилец. Этим воспоминанием певица на днях поделилась в эфире программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр»

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В то время, вспомнила Распутина, она грезила о профессии хирурга, но позже осознала, что обладает необычными вокальными данными, поэтому поступила в музыкальное училище.

По словам исполнительницы, ее кумиром был артист Иосиф Кобзон, и свою первую песню она записала именно у него в студии. Однако композиция никого не привлекла, как считает Распутина, из-за слишком самобытного исполнения.

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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница песен «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная».

Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась. У Маши Распутиной две дочери: Лидия и Мария, отцом старшей является продюсер Владимир Ермаков, а младшей — второй муж певицы бизнесмен Виктор Захаров, с которым артистка заключила брак в 1999 году.