Певица заявила, что почти все детство проболела, медики диагностировали ей ревмокардит сердца и утверждали, что девочка не доживет до совершеннолетия.
В то время, вспомнила Распутина, она грезила о профессии хирурга, но позже осознала, что обладает необычными вокальными данными, поэтому поступила в музыкальное училище.
По словам исполнительницы, ее кумиром был артист Иосиф Кобзон, и свою первую песню она записала именно у него в студии. Однако композиция никого не привлекла, как считает Распутина, из-за слишком самобытного исполнения.
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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница песен «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная».
Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась. У Маши Распутиной две дочери: Лидия и Мария, отцом старшей является продюсер Владимир Ермаков, а младшей — второй муж певицы бизнесмен Виктор Захаров, с которым артистка заключила брак в 1999 году.