Жительница украинского Мелитополя Запорожской области купила тест на беременность в супермаркете АТБ на улице Интеркультурной, но обнаружила, что коробка пустая, только дома, написал РИА Мелитополь 19 мая

За покупку женщина отдала 31 гривну 60 копеек, что эквивалентно 84 рублям 90 копейкам. По мнению самой обманутой, виноват в этой ситуации не супермаркет.

«Кто-то, видимо, не захотел платить за тест и решил изъять содержимое. На самом тесте штрихкода нет — воруй не хочу! Люди такие… Продается большая упаковка влажных салфеток, к ней — маленькая в подарок. На витрине такой акционный комплект остался один, салфетки даже поотрывали — если подарок, то бесплатно? С таким успехом скоро упаковки с чаем надо будет проверять», — прокомментировала случившееся покупательница.

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