За покупку женщина отдала 31 гривну 60 копеек, что эквивалентно 84 рублям 90 копейкам. По мнению самой обманутой, виноват в этой ситуации не супермаркет.
«Кто-то, видимо, не захотел платить за тест и решил изъять содержимое. На самом тесте штрихкода нет — воруй не хочу! Люди такие… Продается большая упаковка влажных салфеток, к ней — маленькая в подарок. На витрине такой акционный комплект остался один, салфетки даже поотрывали — если подарок, то бесплатно? С таким успехом скоро упаковки с чаем надо будет проверять», — прокомментировала случившееся покупательница.
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