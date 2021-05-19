Во вторник, 18 мая, прошел первый полуфинал «Евровидения-2021», по его окончании на YouTube появились ролики с выступлением всех участников конкурса. Чье видео стало самым кликабельным, а значит, и наиболее интересным зрителям, можно посмотреть на видеоплатформе

Лидером по числу просмотров стала россиянка Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»). По состоянию на утро 19 мая ее ролик увидели более 1 миллиона 200 тысяч человек.

На втором месте по кликам песня «Шум» от украинской группы Go_A, у нее почти 860 тысяч просмотров.

Топ-3 замыкает скандальный трек El Diablo в исполнении Элены Цагрину, представляющей Кипр. Этим видео заинтересовалось свыше 600 тысяч зрителей.

Кстати, El Diablo, что в переводе значит «Дьявол», со строками «Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола» вызвала бурю негодования среди верующих, которые заявили, что трек нарушает их права.

Букмекеры передвинули Украину в списке фаворитов «Евровидения-2021» © suspilne.eurovision/Инстаграм

Кстати, «голосование» просмотрами не совпадает с прогнозами букмекеров. После первого полуфинала они сделали ставку на победу Италии, второе место отдали Франции, третье — Мальте, четвертое — Украине, а вот Россия в их списке оказалась на 12 строчке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНА И РОССИЯ ВЫШЛИ В ФИНАЛ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2021».

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал «Евровидения-2021», на котором определилась первая десятка финалистов. Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.

Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.