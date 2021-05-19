Первым делом модельер посоветовал избавиться от «куцых» жакетов, в которых нельзя получить повышение, а только «попасть прямиком в нулевые».
«У каждой вещи есть срок годности, и устаревший фасон не скроешь. Заменяем удлиненными двубортными пиджаками и блейзерами прямого кроя. И попробуйте наконец-то клеточку или гусиную лапку!» — сказал Тан.
Брюки с низкой посадкой он порекомендовал забыть, потому что они «мало кого украшают, разве что Пэрис Хилтон (американская актриса. — Ред.)». Не советует специалист по моде приходить в офис и в юбках или платьях неактуальной длины «вот такой по середину колена». Заменить их Тан предложил миди, скрывающим коленную чашечку.
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Прозрачных блузок, обилия трикотажа и балеток модельер тоже советует избегать, все это, уверен дизайнер, неуместно на работе. Обратил внимание Тан и на украшения, призвав дам надевать в офис и на встречи только неброские базовые вещи из золота, серебра и натуральных материалов.