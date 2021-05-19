Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал «Евровидения-2021», на котором определилась первая десятка финалистов, которые продолжат борьбу за победу

Украинская группа Go_A, выступившая под 15-м номером, и россиянка Манижа, спевшая третьей, стали финалистами конкурса. Кроме них, продолжат борьбу представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

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Группу Go_A выбрали для участия от Украины в «Евровидении» еще в 2020 году. Однако конкурс из-за пандемии не состоялся, поэтому организаторы предложили странам самим определиться, дадут они второй шанс уже выбранным исполнителям или попробуют кого-то нового.

На Украине решили, что выбирать нового участника не будут, а только заменили песню «Соловей» на «Шум», написанную на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».

А вот россияне выбрали нового исполнителя, и вместо группы Little Big на конкурс отправилась певица Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.