На мероприятии Киркоров вел себя довольно развязно, периодически отвлекаясь на телефон и перебивая саму конкурсантку, один раз, например, для того, чтобы рассказать, как трудно с ним работать.
Певец рассказал, что стал продюсировать Гордиенко, потому что она «артистичная личность» и, кроме того, их связывает общее — исполнительница, как и поп-король, воспитывает детей одна.
Обратили зрители внимание и на странный пиар-ход Киркорова: он достал пакет с конфетами, поел сам, угостил Гордиенко и сказал, что это в честь песни Sugar, с которой его подопечная выступит на «Евровидении».
Пользователи сети пошутили, что, скорее всего, Киркоров просто держит Гордиенко в заложниках, и начали постить хештег #FreeNatalia, призывая певицу сбежать от поп-короля.
«Конечно, Киркоров испортил ей всю малину», «Он такой странный», «Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно», «Нарцисс», «Да уберите этого деда! 17-е место в 1995 году… Говорит, он из команды мечты?!» — написали пользователи.
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Филипп Киркоров был участником «Евровидения» в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана», тогда ему удалось занять лишь 17-е место, в этом году певец намерен победить с помощью Гордиенко.