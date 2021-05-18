Певец Филипп Киркоров, представляющий в этом году на «Евровидении» молдавскую исполнительницу Наталию Гордиенко, озадачил зрителей конкурса своим поведением на церемонии открытия. Об этом 18 мая написал «Московский комсомолец»

На мероприятии Киркоров вел себя довольно развязно, периодически отвлекаясь на телефон и перебивая саму конкурсантку, один раз, например, для того, чтобы рассказать, как трудно с ним работать.

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Обратили зрители внимание и на странный пиар-ход Киркорова: он достал пакет с конфетами, поел сам, угостил Гордиенко и сказал, что это в честь песни Sugar, с которой его подопечная выступит на «Евровидении».

Пользователи сети пошутили, что, скорее всего, Киркоров просто держит Гордиенко в заложниках, и начали постить хештег #FreeNatalia, призывая певицу сбежать от поп-короля.

«Конечно, Киркоров испортил ей всю малину», «Он такой странный», «Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно», «Нарцисс», «Да уберите этого деда! 17-е место в 1995 году… Говорит, он из команды мечты?!» — написали пользователи.

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Филипп Киркоров был участником «Евровидения» в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана», тогда ему удалось занять лишь 17-е место, в этом году певец намерен победить с помощью Гордиенко.