Уроки этикета от Фреймут давно стали на Украине предметом шуток, ведущую уже пародировали певица Анастасия Приходько и ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук. К этой компании присоединилась и Полякова.
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Мать и дочь решили показать, как правильно пить пиво, Мария немного отпила из бутылки под вопрос Ольги: «Как правильно пить пиво?» Оказалось, что никак, потому что девушке всего 16 лет и алкоголь ей употреблять в принципе рано.
Одни поклонники певицы оценили шутку, написав, что получилось очень смешно, другие сочли пародию издевательством над Фреймут, которая никому не желает ничего плохого.
«Мама научила дочь неуважению к старшим», «Не нужно троллить чужое, нужно делать свое. Тем более что не так уж и смешно», — оценили подписчики Поляковой.