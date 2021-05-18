Украинская певица Оля Полякова и ее старшая дочь Мария высмеяли телеведущую Ольгу Фреймут, известную своими онлайн-уроками этикета. Соответствующий пост в сториз Instagram исполнительница разместила 17 мая

Уроки этикета от Фреймут давно стали на Украине предметом шуток, ведущую уже пародировали певица Анастасия Приходько и ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук. К этой компании присоединилась и Полякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДЛОЖИЛО ИЗБЕЖАТЬ ССОР В ДОМЕ С ПОМОЩЬЮ НОЖА.

«Сделала мне предложение»: Садальский заявил о свадьбе с Максаковой © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Одни поклонники певицы оценили шутку, написав, что получилось очень смешно, другие сочли пародию издевательством над Фреймут, которая никому не желает ничего плохого.

«Мама научила дочь неуважению к старшим», «Не нужно троллить чужое, нужно делать свое. Тем более что не так уж и смешно», — оценили подписчики Поляковой.