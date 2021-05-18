Украинское издание «Главред» 18 мая опубликовало новость о том, как стоит обращаться с самыми опасными столовыми приборами — ножами, чтобы сохранить мир в семье и здоровье своих близких

СМИ сообщает, что нож в доме может представлять не только физическую, но и энергетическую опасность, ведь если рукоятка у него деревянная или костяная, то есть из натуральных материалов, то такой предмет «обладает собственным биополем и способен иметь свою ауру».

Как победить хроническую усталость — украинский эксперт © pixabay

Не советуют украинские специалисты также направлять острие ножа на людей: считается, что тогда человек может заболеть, а если резать хлеб разными ножами, уверены в издании, это приведет к разладу в семье.

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Еще одна примета — оставлять нож на ночь на столе; знатоки считают, что это может накликать неприятности на всю семью, ведь тогда обидится домовой.

«Главред» предлагает своим читателям самостоятельно разобраться, верить в приметы или нет, хотя перестраховаться «иногда лучше».