СМИ сообщает, что нож в доме может представлять не только физическую, но и энергетическую опасность, ведь если рукоятка у него деревянная или костяная, то есть из натуральных материалов, то такой предмет «обладает собственным биополем и способен иметь свою ауру».
Украинские журналисты предлагают следовать простым советам, чтобы избежать негативного влияния ножей в доме. Во-первых, не стоит выбирать этот столовый прибор в качестве подарка: такой презент рассорит дарителя и получателя.
Не советуют украинские специалисты также направлять острие ножа на людей: считается, что тогда человек может заболеть, а если резать хлеб разными ножами, уверены в издании, это приведет к разладу в семье.
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Еще одна примета — оставлять нож на ночь на столе; знатоки считают, что это может накликать неприятности на всю семью, ведь тогда обидится домовой.
«Главред» предлагает своим читателям самостоятельно разобраться, верить в приметы или нет, хотя перестраховаться «иногда лучше».