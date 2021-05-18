Издание сообщает, что первым делом Садальский обратился с вопросом о свадьбе к дочери своей подруги оперной певице Марии Максаковой.
«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», — спросил Садальский певицу.
Издание пишет о том, что новость оказалась для Марии Максаковой неожиданной, так как она думала, что Садальский и ее мать редко общаются.
«Вы не знаете, ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях. Надо будет присмотреться к вашим отношениям с мамой. Я так не могу сразу ответить», — отреагировала Максакова-младшая.
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Певица Людмила Максакова дважды была замужем, сначала за художником Феликсом-Львом Збарским, в этом союзе родился сын Максим. Позже артистка заключила брак с Петером Андреасом Игенбергсом, с ним у исполнительницы родилась дочь Мария.
В настоящее время Мария Максакова проживает на Украине, туда оперная дива уехала вместе со своим мужем, беглым депутатом Денисом Вороненковым, которого позже убили в Киеве.