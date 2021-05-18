Актер и ведущий Станислав Садальский заявил, что его давняя подруга 80-летняя народная артистка РСФСР Людмила Максакова предложила ему жениться на себе. Сообщение об этом 18 мая опубликовал «Московский комсомолец»

«Бабушка-яга»: поклонники Пугачевой поругались из-за ее внешности © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Марии Максаковой.

«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», — спросил Садальский певицу.

Издание пишет о том, что новость оказалась для Марии Максаковой неожиданной, так как она думала, что Садальский и ее мать редко общаются.

«Вы не знаете, ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях. Надо будет присмотреться к вашим отношениям с мамой. Я так не могу сразу ответить», — отреагировала Максакова-младшая.

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Певица Людмила Максакова дважды была замужем, сначала за художником Феликсом-Львом Збарским, в этом союзе родился сын Максим. Позже артистка заключила брак с Петером Андреасом Игенбергсом, с ним у исполнительницы родилась дочь Мария.

В настоящее время Мария Максакова проживает на Украине, туда оперная дива уехала вместе со своим мужем, беглым депутатом Денисом Вороненковым, которого позже убили в Киеве.