«Ах, лето!» — подписал снимок Галкин.
На фото Примадонна стоит в саду в белой сорочке, спущенной с одного плеча. Однако натуральность пожилой артистки понравилась не всем, и один из пользователей сети оставил в комментариях: «Бабушка-яга».
«Зачем человека так называть? Неизвестно, как вы будете выглядеть в ее годы!!», «А вы, наверное, Кощей бессмертный», «Неужели завидуете бабушке Алле?», «Это вы про свою мать?», «А ты ее костяная нога», «Завидуйте молча», — ответили другие подписчики.
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В феврале текущего года Пугачева решила ответить многочисленным хейтерам, обвиняющим певицу в том, что она стремится выглядеть моложе своих лет. Артистка заявила, что она старая и ничего с этим поделать не может, удивившись, как люди могут вообще критиковать за возраст, «как будто сами не постареют».