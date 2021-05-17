После первой репетиции дела Go_A шли как нельзя лучше: видео пробного прогона почти сразу набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.
Приняв во внимание этот факт, букмекеры подняли страну на 9-е место, хотя раньше Украина занимала лишь 19-ю позицию в числе возможных претендентов на победу. Фронтвумен коллектива оценила скачок по турнирной таблице.
«Ну, типа, прыжок и прыжок. Ну, прикольно, классно. Вы же понимаете, что нам не нужно никому ничего доказывать. У нас нет цели победить и что-то кому-то доказать, что мы лучшие. Нам это не нужно», — заявила Павленко.
Однако принять участие во второй репетиции она уже не смогла. Солистка почувствовала себя плохо и, по правилам конкурса, должна была изолироваться до получения результатов ПЦР-теста.
Всего на «Евровидение» в этом году заявились представители 39 государств, но пятеро из них принять участие в церемонии открытия не смогли: солисты от Польши и Исландии — из-за выявленного у них коронавируса, Мальты с Румынией — потому что они, возможно, контактировали с поляками и исландцами. Всех артистов отправили на двухнедельный карантин. Не смогла прилететь и певица из Австралии, она прислала видеообращение.
Тест Анастасии Павленко оказался отрицательным, поэтому украинка смогла поучаствовать в церемонии открытия «Евровидения-2021». Предварительно исполнительница дала интервью, где рассказала о важных, по ее мнению, вещах.
«Сейчас фашизмом называют такие явления, как любовь к Украине, такое ощущение, что украинцы вообще не имеют права любить свою страну, что украинец — это такой краснощекий казак с вареником на вилке, а рядом с ним женщина такая сидит с водочкой и салом, а украинцы они вообще не такие.
Не хочется думать о «Евровидении» как о какой-то политической арене, но, конечно, этот политический контекст будет, ведь никуда не уйти от происходящего между странами, даже сейчас у нас большинство людей спрашивают не о том, как вы относитесь к конкуренции с Литвой или Швейцарией, или Австралией, нам всегда задают вопросы о России», — сказала украинская певица.
По словам Павленко, у Go_A много поклонников и в России, артистка уверена, что многим россиянам было полезно послушать песни ее коллектива: «Может, они послушают нашу украинскую музыку и подумают, стоит ли идти на нас с войной». Высказала Павленко и мнение о своей конкурентке из России Маниже:
«Певицу Манижу я знаю очень давно, и когда увидела, что она принимает участие в нацотборе, подумала, что если она победит, то будет очень здорово, она такая позитивная».
Правда, уточнила, что песня Russian Woman («Русская женщина»), с которой россиянка выступит на конкурсе, совсем не похожа на другие песни Манижи.
В этом году международный песенный конкурс будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».
Этим треком, заявила Павленко, ее коллектив хотел обратить внимание на события, которые касаются всего человечества, типа чернобыльской аварии или пандемии коронавируса, потому что «человечеству нужно задуматься» о своем влиянии на планету Земля.
Между тем, сами музыканты попали в скандал, сняв в клипе на песню «Шум» птицу под названием канюк степной, который на Украине находится под угрозой исчезновения. Зоозащитников возмутило такое отношение к природе, на что они и обратили внимание общественности.
На церемонии открытия «Евровидения» украинские музыканты решили обратить внимание на глобальные проблемы человечества другим способом, надев на мероприятие одежду из переработанного пластика, придуманную украинским дизайнером.
«Костюмы разработаны дизайнером Галой Васениной под брендом Gora Gala. Цель создания белой коллекции Fashion VS Fakes — развить критическое мышление и научиться отличать правду от фейков», — такое пояснение выбору нарядов дали члены группы на своей странице.
Напоминаем, Go_A выйдет на сцену арены Ahoy в первом полуфинале, который пройдет во вторник, 18 мая.