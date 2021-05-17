В воскресенье, 16 мая, в нидерландском городе Роттердам состоялась церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2021». Правда появиться на этом мероприятии удалось не всем, представители нескольких стран не смогут выйти на сцену музыкального соревнования из-за коронавируса

После первой репетиции дела Go_A шли как нельзя лучше: видео пробного прогона почти сразу набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.

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«Ну, типа, прыжок и прыжок. Ну, прикольно, классно. Вы же понимаете, что нам не нужно никому ничего доказывать. У нас нет цели победить и что-то кому-то доказать, что мы лучшие. Нам это не нужно», — заявила Павленко.

Однако принять участие во второй репетиции она уже не смогла. Солистка почувствовала себя плохо и, по правилам конкурса, должна была изолироваться до получения результатов ПЦР-теста.

Всего на «Евровидение» в этом году заявились представители 39 государств, но пятеро из них принять участие в церемонии открытия не смогли: солисты от Польши и Исландии — из-за выявленного у них коронавируса, Мальты с Румынией — потому что они, возможно, контактировали с поляками и исландцами. Всех артистов отправили на двухнедельный карантин. Не смогла прилететь и певица из Австралии, она прислала видеообращение.

Тест Анастасии Павленко оказался отрицательным, поэтому украинка смогла поучаствовать в церемонии открытия «Евровидения-2021». Предварительно исполнительница дала интервью, где рассказала о важных, по ее мнению, вещах.

«Сейчас фашизмом называют такие явления, как любовь к Украине, такое ощущение, что украинцы вообще не имеют права любить свою страну, что украинец — это такой краснощекий казак с вареником на вилке, а рядом с ним женщина такая сидит с водочкой и салом, а украинцы они вообще не такие.

Не хочется думать о «Евровидении» как о какой-то политической арене, но, конечно, этот политический контекст будет, ведь никуда не уйти от происходящего между странами, даже сейчас у нас большинство людей спрашивают не о том, как вы относитесь к конкуренции с Литвой или Швейцарией, или Австралией, нам всегда задают вопросы о России», — сказала украинская певица.

По словам Павленко, у Go_A много поклонников и в России, артистка уверена, что многим россиянам было полезно послушать песни ее коллектива: «Может, они послушают нашу украинскую музыку и подумают, стоит ли идти на нас с войной». Высказала Павленко и мнение о своей конкурентке из России Маниже:

«Певицу Манижу я знаю очень давно, и когда увидела, что она принимает участие в нацотборе, подумала, что если она победит, то будет очень здорово, она такая позитивная».

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В этом году международный песенный конкурс будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».

Этим треком, заявила Павленко, ее коллектив хотел обратить внимание на события, которые касаются всего человечества, типа чернобыльской аварии или пандемии коронавируса, потому что «человечеству нужно задуматься» о своем влиянии на планету Земля.

Между тем, сами музыканты попали в скандал, сняв в клипе на песню «Шум» птицу под названием канюк степной, который на Украине находится под угрозой исчезновения. Зоозащитников возмутило такое отношение к природе, на что они и обратили внимание общественности.

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«Костюмы разработаны дизайнером Галой Васениной под брендом Gora Gala. Цель создания белой коллекции Fashion VS Fakes — развить критическое мышление и научиться отличать правду от фейков», — такое пояснение выбору нарядов дали члены группы на своей странице.

Напоминаем, Go_A выйдет на сцену арены Ahoy в первом полуфинале, который пройдет во вторник, 18 мая.