Несмотря на недоговороспособную позицию Киева, у него остаются каналы коммуникации с Москвой, и есть масштабная дискуссия между Россией и Украиной. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт отметил, что Украина действительно не признает ДНР/ЛНР, США контролируют Украину, и поэтому президент США Джо Байден предложил встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в третьей стране, а теперь это уже предлагает глава Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский не может заниматься серьезными внешнеполитическими вопросами. Конечно же, он не может съездить к Путину в Москву. Украину контролируют США, и они диктуют, как реагировать на ту или иную ситуацию. Поэтому Зеленский выступает либо с провокационными, либо с пустыми заявлениями», — пояснил Бекман.

Москва готова к любым дискуссиям с Зеленским, но для этого ему нужно перестать выступать с провокационными или бессмысленными инициативами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.