Сейчас стало высказываться мнение, что если Киев не ведет переговоры с Донбассом, пытаясь вести по этому поводу переговоры с Москвой, то и России не нужно вести переговоры с Украиной, а прямиком договариваться с США.
Эксперт отметил, что Украина действительно не признает ДНР/ЛНР, США контролируют Украину, и поэтому президент США Джо Байден предложил встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в третьей стране, а теперь это уже предлагает глава Украины Владимир Зеленский.
«Зеленский не может заниматься серьезными внешнеполитическими вопросами. Конечно же, он не может съездить к Путину в Москву. Украину контролируют США, и они диктуют, как реагировать на ту или иную ситуацию. Поэтому Зеленский выступает либо с провокационными, либо с пустыми заявлениями», — пояснил Бекман.
Москва готова к любым дискуссиям с Зеленским, но для этого ему нужно перестать выступать с провокационными или бессмысленными инициативами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.