Министерство внутренних дел Литвы в ходе судебного заседания объяснило запрет на въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову. По оценкам ведомства, певец представляет угрозу государственной безопасности. Об этом 17 мая сообщили «РИА Новости» со ссылкой на юридического представителя артиста Александра Добровинского

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«Решение о запрете на въезд певцу Филиппу Киркорову было принято в целях защиты государственной безопасности от Киркорова. Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия прав человека, искусства и культуры не являются пустым звуком», — цитирует издание свой источник.

По словам Добровинского, МВД прибалтийского государства сформировало аргументы для суда уже в процессе разбирательства, что свидетельствует о том, что процесс основан не на фактах, а принят лишь по просьбе МИД Литвы с целью давления на РФ. Юрист добавил, что МИД Литвы «так и не смог предоставить суду свои аргументы, объясняющие, почему он обратился в МВД против Филиппа Киркорова».

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Сообщение от МВД Литвы о внесении Киркорова в список нежелательных лиц страны сроком на пять лет было опубликовано 19 января. В ведомстве отметили, что работают по обращению МИД, которое сочло посещение Киркоровым Крыма «сознательным отрицанием территориальной целостности и суверенитета Украины».

Певец подал встречный иск с требованием оспорить это решение, точку в споре должен будет поставить суд, который должен завершиться 14 июня.