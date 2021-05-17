Стало известно, что украинская певица Тина Кароль не планирует принимать участие в белорусском фестивале «Славянский базар». Такую информацию озвучили в пресс-службе артистки, правда прежде она заявила, что «мчится» в Витебск. Новость 16 мая опубликовал «Вечерний Бобруйск»

В пятницу, 14 мая, Кароль приняла участие в прямом эфире канала ОНТ, где ведущие поинтересовались у артистки, собирается ли она ехать на «Славянский базар» в Белоруссию.

«"Славянский базар" — это то, что нас всех объединяет, славянские народы. Вы в нем участвуете и даже записываете номера на белорусском языке с нашими артистами. Скажите, в этом году, если пандемия позволит, вы приедете к нам?» — спросила ведущая ОНТ Вера Полякова.

«Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам», — ответила Кароль.

Страдающий шоу-бизнес Украины: Данилко от фейка, Маракевич от борща, остальные - по разному. Обзор с 10 по 14 мая

«Вопрос об участии Тины Кароль в «Славянском базаре — 2021» был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале «Славянский базар — 2021» не запланировано», — сказано в сообщении пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАССЕРМАН ОБЪЯСНИЛ, КАК ВЛАСТИ УКРАИНЫ НАКАЗАЛИ СВОЮ СТРАНУ.

В конце марта вокруг «Славянского базара» разгорелся скандал. Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, просто завалили потенциальных участников фестиваля сообщениями с требованиями «не поддерживать режим кровавого диктатора».

В итоге сразу несколько звезд отказались от участия в «базаре, в их числе оказались украинский ведущий Тимур Мирошниченко и певица Maruv. Российский шоумен Михаил Галустян и исполнительница украинского происхождения Наташа Королева озвучили, что не едут на «Базар», правда, и не уточнили, приглашали ли их.

«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году концерты пройдут 14-19 июля.

Планируется, что на «Базар» в 2021 году приедут Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.