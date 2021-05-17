Конфискация и приостановка работы ряда структур, связанных с главой «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктором Медведчуком, вызвала разрыв нескольких соглашений о поставке на Украину разных видов моторного топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

Вассерман сказал, когда Москва решится применить войска в Донбассе © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Сам факт смены собственника этих структур автоматически вызвал приостановку соглашений. И если эти структуры не будут возвращены Медведчуку и его деловым партнерам, придется заключать новые соглашения. Если судить по опыту прошлых лет, сам процесс оформления соглашений занимает несколько месяцев», — рассказал Вассерман.

Таким образом власти Украины сами оставили свое сельское хозяйство без горючего на посевные работы, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Главу ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Ранее в его отношении были введены санкции.

Сжиженный углеводородный газ и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не поставляется на Украину из-за решения СБУ, которая рекомендовала участникам украинского рынка не покупать нефтепродукты у компании. Также перед этим СБУ провела обыски на автозаправках Glusco компании Proton Energy Group.