Уголовным преследованием Виктора Медведчука украинская власть сама нанесла себе урон, оставив свое сельское хозяйство без горючего перед посевными работами, считает публицист Анатолий Вассерман

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию. Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Анатолий Вассерман в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как Россия (включая руководство страны) должна и должна ли реагировать на неправомерное преследование Медведчука, заявил следующее:

— А что тут комментировать? Бандиты есть бандиты. Беспредельничать они будут до тех пор, пока их всех не упекут. А то, что главарь бандитов нынче ходит в клоунской маске, так это в общем-то ничего не меняет.

Формально все происходящее — это внутреннее дело самой Украины, и ответ на самом деле уже получился. Конфискация и приостановка работы нескольких структур, связанных с Медведчуком, вызвала разрыв нескольких соглашений о поставке на Украину разных видов моторного топлива.

Никакой активности со стороны Российской Федерации. Просто сам факт смены собственника этих структур автоматически вызвал приостановку соглашений. И если эти структуры не будут возвращены Медведчуку и его деловым партнерам, придется заключать новые соглашения. Если судить по опыту прошлых лет, сам процесс оформления соглашений занимает несколько месяцев.

Таким образом, власти Украины сами оставили свое сельское хозяйство без горючего на посевные работы. На фоне такой экономической катастрофы властям Российской Федерации просто нечего делать. Как говорится, сама баба себя бьет, коли нечисто жнет.

Насколько мне известно, Российская Федерация вполне официально поддерживает любые силы, желающие поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией. Медведчук не исключение из общего правила, и его Российская Федерация поддерживает так же, как и другие дружественные к ней силы.

А то, что мы вполне внятно объяснили, что власти Украины беспредельничают и нарушают все, что осталось от законов Украины, так мы уже не первый раз это объясняем, и, боюсь, не последний.