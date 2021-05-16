По словам политолога, объявление подозрений главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку перекрыло для Зеленского возможность общения с президентом РФ и лишило его остатка поддержки на юге и юго-востоке Украины.
«О какой встрече с Путиным теперь может идти речь, после решения по Медведчуку? Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией», — сказал Вакаров.
По мнению Вакарова, Зеленский намерен пойти на второй срок, хотя заявлял, что идет только на один, но ему не удастся переизбраться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, затем в качестве площадки предлагались европейские страны. Владимир Путин отметил, что разговаривать о конфликте в Донбассе Зеленскому нужно с представителями ЛДНР, но он готов провести с ним встречу в Москве.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 мая заявил, что встречу президентов Украины и РФ нужно провести «как можно быстрее».