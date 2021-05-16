Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Василь Вакаров

Ермак рассказал о задачах Зеленского на встрече с Путиным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктору Медведчуку перекрыло для Зеленского возможность общения с президентом РФ и лишило его остатка поддержки на юге и юго-востоке Украины.

«О какой встрече с Путиным теперь может идти речь, после решения по Медведчуку? Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией», — сказал Вакаров.

По мнению Вакарова, Зеленский намерен пойти на второй срок, хотя заявлял, что идет только на один, но ему не удастся переизбраться.

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Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, затем в качестве площадки предлагались европейские страны. Владимир Путин отметил, что разговаривать о конфликте в Донбассе Зеленскому нужно с представителями ЛДНР, но он готов провести с ним встречу в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 мая заявил, что встречу президентов Украины и РФ нужно провести «как можно быстрее».