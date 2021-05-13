Певица с одесскими корнями Маша Распутина 13 мая отмечает свой 57-й день рождения, в честь ее праздника журнал StarHit опубликовал статью о жизни артистки с цитатами из ее интервью, где она рассказала о смерти первого супруга

С первым мужем продюсером Владимиром Ермаковым Распутина познакомилась в середине 80-х, на тот момент мужчина еще был женат, поэтому пара оформила отношения только спустя несколько лет после рождения общей дочери Лиды.

Позднее девочку направили на лечение в психиатрическую лечебницу, в чем сама Лидия обвинила своего отца, который, по ее словам, обещал ей карьеру поп-звезды, а сам просто настраивал против матери.

«В результате на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом из-за того, что по ночам пела. 10 лет за колючей проволокой провела. Отец раз в полгода только с яблоками приезжал — и все. Мог явиться и со скрытыми камерами. Изуродовал меня таблетками и уколами. Врачи сказали, что я всю жизнь буду пить таблетки. Белый билет у меня. Вот и вся судьба. Я не понимаю, как я могла отказаться от всего и быть на стороне своего папаши. У меня ум за разум зашел», — рассказала дочь Распутиной.

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«Он сдох в эфире какой-то программы. Как собака. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — сказала артистка.

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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница песен «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная».

Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась. У Маши Распутиной две дочери: Лидия и Мария, отцом старшей является продюсер Владимир Ермаков, а младшей — второй муж певицы бизнесмен Виктор Захаров, с которым артистка заключила брак в 1999 году.