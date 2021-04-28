«Мисс Украина Вселенная – 2020» Елизавета Ястремская отреагировала на критику в свой адрес после видео на YouTube конкурса, где был опубликован отрывок ее интервью. Пост с ответом хейтерам девушка разместила в своем Instagram 26 апреля

«Мне написали несколько личных сообщений по поводу моего акцента на английском. Согласна, мой английский не идеален, у меня есть акцент, поскольку английский — не мой родной язык. Но я беру уроки, замечаю прогресс, и меня это радует», — написала модель.

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Ранее девушка говорила, что владеет французским и немецким языками, а английский начала учить совсем недавно, ведь 16 мая она представит свою страну в США, а «на международном конкурсе английским нужно владеть в совершенстве».

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Елизавета Ястремская родилась в столице Украины, закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности «Управление персоналом и маркетинг». Параллельно с этим девушка училась на визажиста и работала моделью. Ее снимки появлялись на обложках журналов "L'Officiel", «Натали», «Лиза».

В настоящее время, помимо основной карьеры модели, Ястремская занимается дизайном одежды, а также увлекается медитацией и интересуется философией индуизма.