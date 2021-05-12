Украинская певица Оля Полякова часто не только делится со своими подписчиками в Instagram рабочими моментами, но и рассказывает о семейной жизни, в том числе об общении с дочерьми, 16-летней Марией и 9-летней Алисой. Очередной пост о личном появился в сториз артистки 11 мая

Протеже Зеленского превратилась в украинскую Кардашьян © Леся Никитюк/Инстаграм

Девочка пояснила, что ткань ей нужна была, чтобы продемонстрировать каре изображаемой блондинки, волосы у которой немного длиннее, чем она показала, просто полотенца побольше не нашлось.

В самый драматический момент сценки в ванную, ставшую ненадолго сценой, зашла старшая дочь певицы Мария, сказав Алисе: «Привет, мелкая!»

«Привет, старая!» — ответила Полякова-младшая.

Исполнительница в этот момент посмеялась над отношениями своих дочерей. К слову, певица нередко выкладывает видео, где ее воспитательные методы вызывают споры у поклонников.

В частности, младшей наследнице звездная мать подсунула острый перец и долго смеялась над ребенком, пока девочка пыталась всеми способами унять жар во рту и в конце концов расплакалась.

Старшую дочь Полякова заставила взять на руки питона, чтобы преодолеть страх перед змеями, отказы и слезы подростка не помогали, и мать все равно настаивала на контакте с рептилией.

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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты — «Шлепки», «Королева ночи», «Суперблондинка» и «Ночная жрица».