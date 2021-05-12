Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева 11 мая в Instagram показала подписчикам несколько снимков, на которых запечатлена с мужем, продюсером Константином Меладзе, и его сестрой Лианой

«Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного, талантливого Константина Меладзе. А потом днем узнали о трагедии в Казани. И очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим…» — написала Брежнева.

«Константин так резко поседел! Наверное, из-за истории с Ани Лорак?!», «Кто это? Что это за странное фото "Я у твоих ног"?!"» — отреагировали пользователи.

Во вторник, 11 мая, Константину Меладзе исполнилось 58 лет, сейчас композитор состоит в браке с бывшей участницей продюсируемой им группы «ВИА Гра» Верой Брежневой, которой 39 лет.

Ранее продюсер был женат на «Мисс Украины» 1992 года Яне Сумм, в браке родилось трое детей, но в 2013 году союз распался. Женщина с детьми осталась жить в Киеве, а композитор уехал в Москву.

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В апреле текущего года украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, «лежащие в личной плоскости», и мстил после отказа, запрещая общаться с ней всем общим знакомым.

Украинская певица Светлана Лобода назвала слова коллеги спекуляцией, другая уроженка Украины Лолита Милявская заявила, что харассмент сейчас ищут везде, даже где его нет, а вот киевская исполнительница Оля Полякова поддержала Лорак, сказав, что Меладзе и ей предлагал личные отношения взамен на карьеру. Певица призвала женщин не замалчивать случаи домогательства на работе, в том числе в сфере шоу-бизнеса.

Позже певица Ани Лорак отреклась от своих слов, заявив, что журналисты, как всегда, все перекрутили.