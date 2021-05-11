Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, чем опасны для детей младшего возраста твердые фрукты. Объяснение медик разместил в Instagram 10 мая

Один из подписчиков врача поинтересовался у Комаровского, почему ребенку до года нельзя есть твердую пищу, если зубы уже выросли и желание грызть и кусать огромное.

«У меня появился внук, уже 10 месяцев. Недавно, когда я держал его на руках, он сорвал яблоко с дерева и с удовольствием запустил в него зубки. Сколько у него было радости! Но вдруг он поперхнулся кусочком, закашлялся и расплакался. Я получил нагоняй от всех домашних. Теперь снова он жует только пюре. А у меня дети к году грызли все!» — рассказал пользователь.

«Что произошло? Кусочек был небольшой, и ваш замечательный внук не умер, не задохнулся, а всего лишь расплакался! Ну повезло же! А эти домашние нет чтобы радоваться вместе с вами, так они вместо этого орут и нагоняи раздают! Кто здесь прав?» — начал свой ответ Комаровский.

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Дальше доктор уже серьезно пояснил, что у детей младшего возраста наблюдается опасное сочетание: малыши уже умеют кусать, но еще плохо умеют жевать. Помимо этого, у детей до года еще слабо развиты дыхательные мышцы, а значит, откашлять инородное тело из гортани ребенку сложнее.

Поэтому первые 6-12 месяцев после появления зубов Комаровский назвал реально опасными в жизни любого ребенка.