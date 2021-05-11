По словам Комаровского, портить сон может огромное число факторов, например, стрессы, волнения, непривычная обстановка, работа по сменам, шум, неудобная постель, неправильное питание, потребление содержащих кофеин продуктов, алкоголь и многое другое.
Логично, заявил медик, что уснуть можно, устранив любую из причин бессонницы, но эта победа в борьбе за режим — один незначительный шаг, ведь проблема куда глубже и сложнее, чем кажется.
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Если подходить к вопросу комплексно, советует врач, начать стоит с кровати. Ее нужно использовать исключительно для сна, тогда организм будет настроен на то, что, если вы легли, значит, пора окунуться в объятия Морфея.
А вот тем, у кого только родились дети, Комаровский порекомендовал с первых дней жизни приучать малышей к правильному режиму сна и бодрствования.
«Когда вы приносите домой новорожденного, то этот ребенок может спать под телевизор работающий, при ярком свете может. Не придумала природа такого человека, который может спать только в темноте и при полной тишине, но мы с момента рождения создаем модель: мы спим в темноте и при полной тишине. Вот он спит, и папа ходит на цыпочках… Я не призываю вас орать и включать свет на полную, но не надо приучать ребенка к идеальным условиям», — предложил Комаровский.
Доктор призвал пациентов не использовать для детей никаких аптечных препаратов, якобы улучшающих сон, так как большинство из них не несут никакой пользы.