Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский раскрыл секреты борьбы с бессонницей у взрослых и детей. Медик дал практические рекомендации по улучшению качества и длительности сна, а также рассказал, что провоцирует бессонницу. Соответствующий пост он выложил в Instagram 10 мая

Комаровский предупредил о смертельной опасности анальгина © Евгений Комаровский/инстаграм

Логично, заявил медик, что уснуть можно, устранив любую из причин бессонницы, но эта победа в борьбе за режим — один незначительный шаг, ведь проблема куда глубже и сложнее, чем кажется.

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Если подходить к вопросу комплексно, советует врач, начать стоит с кровати. Ее нужно использовать исключительно для сна, тогда организм будет настроен на то, что, если вы легли, значит, пора окунуться в объятия Морфея.

А вот тем, у кого только родились дети, Комаровский порекомендовал с первых дней жизни приучать малышей к правильному режиму сна и бодрствования.

«Когда вы приносите домой новорожденного, то этот ребенок может спать под телевизор работающий, при ярком свете может. Не придумала природа такого человека, который может спать только в темноте и при полной тишине, но мы с момента рождения создаем модель: мы спим в темноте и при полной тишине. Вот он спит, и папа ходит на цыпочках… Я не призываю вас орать и включать свет на полную, но не надо приучать ребенка к идеальным условиям», — предложил Комаровский.

Доктор призвал пациентов не использовать для детей никаких аптечных препаратов, якобы улучшающих сон, так как большинство из них не несут никакой пользы.