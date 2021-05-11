Телеведущий Максим Галкин отметил День Победы в гостях у своих друзей Александра и Иды Достман в деревне Лапино. Юморист присутствовал на мероприятии с детьми, но без супруги. Отчет о празднике шоумен разместил в сториз Instagram 10 мая

Орбакайте показала мать Пугачевой в важный для семьи день © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Помимо Галкина, на мероприятие были приглашены продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, певица Ольга Орлова и многие другие. Почти все гости приехали в Лапино с детьми.

Рассказал Галкин подписчикам не только о том, как в его семье отметили 9 Мая в 2021 году, но и о своей личной семейной истории, связанной с войной. В Instagram ведущий выложил снимки своего деда одессита Григория Прагина, прошедшего всю войну от первого до последнего дня. Мужчина участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию.

«Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырех лет. Дед лично вместе со своими подчинёнными выезжал на поле боя ещё до его окончания, осматривал под миномётным огнем противника подбитые и повреждённые танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта», — написал Галкин.

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Об истории семьи, связанной в Великой Отечественной войной, рассказала и старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Она разместила в сети видео встречи своих бабушки и дедушки с однополчанами.