Политолог отметил, что встреча лидеров двух стран должна быть прежде тщательно подготовлена на уровне дипломатов, чтобы стать продуктивной. Сейчас, по его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы принимать в двусторонних переговорах важные решения.
«На мой взгляд, сегодня в этой повестке нет вопросов, которые могут быть решены встречей двух президентов, скорее наоборот. Эта встреча может породить новый всплеск противостояния, поэтому я думаю, что на нынешнем этапе идея встречи — идея сугубо популистская», — сказал Злобин.
По словам эксперта, рано или поздно встреча Путина и Зеленского состоится — в тот момент, когда она будет зависеть не только от их политической воли, но и от объективной ситуации, которая складывается в отношениях между двумя странами.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, затем — в Ватикане, сейчас Офис президента Украины рассматривает другие варианты переговорной площадки. Владимир Путин отметил, что по ситуации в Донбассе Украине нужно говорить с представителями ЛДНР, но Россия готова обсудить вопросы двусторонних отношений в Москве.