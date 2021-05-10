На нынешнем этапе ни Россия, ни Украина не созрели для того, чтобы провести встречу на высшем уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Андрей Золотарев: Если Зеленский приедет в Москву, ему некуда будет возвращаться © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы принимать в двусторонних переговорах важные решения.

«На мой взгляд, сегодня в этой повестке нет вопросов, которые могут быть решены встречей двух президентов, скорее наоборот. Эта встреча может породить новый всплеск противостояния, поэтому я думаю, что на нынешнем этапе идея встречи — идея сугубо популистская», — сказал Злобин.

По словам эксперта, рано или поздно встреча Путина и Зеленского состоится — в тот момент, когда она будет зависеть не только от их политической воли, но и от объективной ситуации, которая складывается в отношениях между двумя странами.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, затем — в Ватикане, сейчас Офис президента Украины рассматривает другие варианты переговорной площадки. Владимир Путин отметил, что по ситуации в Донбассе Украине нужно говорить с представителями ЛДНР, но Россия готова обсудить вопросы двусторонних отношений в Москве.