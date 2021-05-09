Украина не приглашена на саммит НАТО 14 июня, написал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза ​​в Facebook 9 мая

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался отвечать на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО.

«Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение приняли послы НАТО на их последнем заседании», — написал Береза.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

«Хотя спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и те же грабли и жить в пределах краткосрочных целей», — написал политик.

Ранее на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе.